Украинская легкоатлетка была в списке участников этапа в Хожуве. Однако в день соревнований ее фамилия внезапно исчезла из заявки.

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Упраздненный авиарейс

По информации источника, Ярослава не успела прибыть в Хожув. Дело в том, что сначала ее рейс задержали, а потом вообще отменили. Поэтому именно из-за проблем с авиаперевозчиком украинская прыгунка пропустит соревнования в Хожуве.

Отметим, что в отсутствие чемпионки Европейских игр-2023 Украину будут представлять Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Екатерина Табашник. Этап в польском Хожуве должен был стать шестым для Магучих. На предыдущих соревнованиях Бриллиантовой лиги она одержала четыре победы, а однажды удовлетворилась "бронзой".

Следующий старт Ярославы Магучих запланирован на 21 июля. Это будет очередной этап Бриллиантовой лиги, который состоится в Монако. Будем надеяться, что в этот раз авиаперевозчики не подведут.