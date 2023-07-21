В Монако состоялся девятый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Участие в женском соревновании по прыжкам в высоту приняли три украинки, пишет 24 канал.

По теме Бех-Романчук взяла серебро из тройного прыжка в Бриллиантовой лиге и отобралась на Олимпиаду

Среди них была и Ярослава Магучих, не успевшая на этап во Вроцлаве из-за задержки рейса. Также на соревнования вышли Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Первая взяла высоту 1,93 метра, но на три сантиметра больше не усилила и завершила на шестой строчке. А вот две другие украинки смогли подняться на подиум.

Геращенко взяла 1,96 метра с первой попытки, тогда как Магучих – со второй. Ярослава еще пыталась покорить 2,01 метра, чтобы получить олимпийскую лицензию.

Читайте также Михаил Кохан получил для Украины четвертую олимпийскую лицензию по легкой атлетике

Впрочем, ни одна из трех попыток не была успешной. Это оставило Магучих третьей, а Геращенко – второй. Победа же досталась австралийке Николе Олислагерс, которая смогла прыгнуть на 1,99 метра.

Результаты девятого этапа Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту: