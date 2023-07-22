Ярослава Магучіх блискуче розпочала літній сезон. Лідерка збірної України виграла етап Діамантової ліги в Рабаті та турнір в Нідерландах. У Польщі Ярослава продемонструвала справжній майстер-клас та стала чемпіонкою Європейських ігор-2023. Проте потім трапився спад у результатах.

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Магучіх: Без помилок ми не можемо вдосконалюватися

Магучіх двічі діставалася "бронза" етапів Діамантової ліги у Лозанні та Монако, а змагання в Хожуві вона взагалі пропустила. Це змусило українську легкоатлетку зробити паузу у виступах та краще підготуватися до чемпіонату світу. Про це вона заявила одразу після завершення етапу у Монако.

"Я очікувала, що стрибну трохи вище. Але було кілька складних днів перед змаганнями. Я запізнилася на рейс до Хожува, потім виникли інші проблеми, тому я щаслива бути тут і виступати перед цією чудовою публікою. Я бачила всіх цих дітей, які вболівали за нас, і це викликало в мене такі емоції. Продовжуємо працювати.

Це мої останні змагання перед Будапештом, і я знаю, що мені є над чим працювати. Я не знаю, де я тренуватимуся, але, можливо, я проведу тренувальний збір у Бельгії, де ми зараз живемо, або в Естонії. Без помилок ми не можемо вдосконалюватися, тому я готова працювати над ними, щоб бути готовою до чемпіонату світу", – сказала Магучіх.

Таким чином, протягом місяця Ярослава Магучіх не братиме участь у змаганнях. Чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики розпочнеться 19 серпня у столиці Угорщини Будапешті. Кваліфікація у жіночих стрибках у висоту відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.