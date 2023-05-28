Ярослава Магухич завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги. Украинка установила рекорд сезона в мире, пишет 24 Канал.

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Ведут борьбу между собой

Ярослава Магухич смогла выйти на пьедестал почета на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Рабате (Марокко). Украинская легкоатлетка выдала лучший результат, что и помогло ей стать лучшей на соревнованиях. Компанию на пьедестале ей скала другая украинка Ирина Геращенко, ставшая второй по итогам мирового первенства. Еще одна представительница Украины Юлия Левченко не попала в список призерок, поскольку заняла 6 место соревнований.

Ярослава Магучих первые попытки на 1,81 и 1,87 м пропускала. Украинской легкоатлетке со второго шанса удалось прыгнуть на 1,95 метра. Такого результата ей хватило, чтобы победить. Однако на достигнутом Ярослава не остановилась. Магучих решила продолжать, а на отметке в 2,01 метра она установила новый рекорд сезона в мире. Также украинцам удалось показать рекорд встречи (предыдущий показатель был 1,97 метра).

Напомним. Ярослава к первенству в Марокко подошла лидером мирового сезона, поскольку легкоатлетка уже прыгала на 2 метра на своем единственном старте перед Рабатом. Тогда Магучих в далось завоевать "золото" на соревнованиях в Найроби (Кения).

Ирина Геращенко же в свою очередь завоевала серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги. Украинка выдала результат 1,91 метра, что и подарило ей призовое место. К тому же, для Геращенко эти соревнования были первыми в новом сезоне. А вот Юлия Левченко прыгнула на 1,81 метра. С таким результатом она поделила 6 позицию с представительницей Италии. Напомним, что украинцы не выступали на первом этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в Дохе (Катар).

Результаты этапа Бриллиантовой лиги в Марокко.