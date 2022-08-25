Первый победный гол
Сергей Ребров выпустил Андрея Ярмоленко в стартовом составе. Уже в первом тайме команда украинского специалиста вела в счете 2:0, пишет 24 канал.
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Украинский вингер принялся за дело в начале второй части игры. На 61-й минуте Ярмоленко отличился дебютным голом за новую команду. Андрей провел на поле весь поединок.
Соперника хватило только на гол престижа. В итоге – 3:1, победа Аль-Айна.
Кратко о переходе Ярмоленко в Аль-Айн
- 32-летний правый вингер перешел на правах свободного агента в Аль-Айн. Капитан сборной Украины рассказывал, что перед этим разговаривал с главным тренером команды Сергеем Ребровым, под руководством которого во второй раз поработает в своей карьере.
- Свой первый поединок за Аль-Айн провел 25 июля против Ханкофен-Хайлинга, закончившегося минимальной победой подопечных Реброва (0:1).