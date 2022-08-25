Первый победный гол

Сергей Ребров выпустил Андрея Ярмоленко в стартовом составе. Уже в первом тайме команда украинского специалиста вела в счете 2:0, пишет 24 канал.

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Украинский вингер принялся за дело в начале второй части игры. На 61-й минуте Ярмоленко отличился дебютным голом за новую команду. Андрей провел на поле весь поединок.

Соперника хватило только на гол престижа. В итоге – 3:1, победа Аль-Айна.

К слову. 2 сентября Аль-Айн матчем против Аджмана стартует в новом сезоне ОАЭ.

Кратко о переходе Ярмоленко в Аль-Айн