Ярмоленко: Я верю в победу
Один из лидеров "сине-желтых" оригинально подошел к поздравлению с национальным праздником. Андрей Ярмоленко поздравил земляков и родную страну вместе с двумя сыновьями.
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Футболист Аль-Айна заметил, что с каждым днем Украина приближается к своей победе. После искренних слов Ярмоленко процитировал отрывок из стихотворения легендарного поэта Тараса Григорьевича Шевченко.
"С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад поздравлять с миром каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый для нас приближаемся к своей победе, и я верю в победу, уверен, что обязательно победим", – сказал Андрей.
Свою Украину любите.
Любите ее… во время яростное,
В последнюю, тяжелую минуту
За нее Господа молите,
– процитировал Ярмоленко.
После чего сын футболиста Иван поздравил с Днем Независимости, а другой сын Даниил добавил: "Слава Украине". Андрей Ярмоленко ответил: "Героям Слава".
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Отметим, что с 24 февраля Андрей Ярмоленко активно помогает украинцам в войне против оккупантов.
Напомним, что вингер перешел из английского Вест Хэма в Аль-Айн, где командой руководит наставник Сергей Ребров.