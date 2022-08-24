Ярмоленко: Я верю в победу

Один из лидеров "сине-желтых" оригинально подошел к поздравлению с национальным праздником. Андрей Ярмоленко поздравил земляков и родную страну вместе с двумя сыновьями.

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Футболист Аль-Айна заметил, что с каждым днем ​​Украина приближается к своей победе. После искренних слов Ярмоленко процитировал отрывок из стихотворения легендарного поэта Тараса Григорьевича Шевченко.

"С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад поздравлять с миром каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый для нас приближаемся к своей победе, и я верю в победу, уверен, что обязательно победим", – сказал Андрей.

Свою Украину любите.

Любите ее… во время яростное,

В последнюю, тяжелую минуту

За нее Господа молите,

– процитировал Ярмоленко.

После чего сын футболиста Иван поздравил с Днем Независимости, а другой сын Даниил добавил: "Слава Украине". Андрей Ярмоленко ответил: "Героям Слава".

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Отметим, что с 24 февраля Андрей Ярмоленко активно помогает украинцам в войне против оккупантов.

Напомним, что вингер перешел из английского Вест Хэма в Аль-Айн, где командой руководит наставник Сергей Ребров.