Перший переможний гол

Сергій Ребров випустив Андрія Ярмоленка у стартовому складі. Вже у першому таймі команда українського спеціаліста вела у рахунку 2:0, пише 24 канал.

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Український вінгер взявся за справу на початку другої частини гри. На 61-й хвилині Ярмоленко відзначився дебютним голом за нову команду. Андрій провів на полі увесь поєдинок.

Суперника вистачило лише на гол престижу. У підсумку – 3:1, перемога Аль-Айна.

До слова. 2 вересня Аль-Айн матчем проти Аджмана стартує у новому сезоні ОАЕ.

Коротко про перехід Ярмоленка в Аль-Айн