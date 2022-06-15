Миколенко: Не скажу, что мы отскочили

Фланговый защитник сборной Украины прокомментировал забитый гол в ворота Дмитрия Потрошителя. Натан Коллинз прошел почти все поле, обыграл нескольких украинцев и размочил нули на табло. Артем Довбик сравнил цифры на табло.

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По мнению Виталия Миколенко, ничья 1:1 является закономерным результатом встречи в польском Лодзи. По словам защитника, на следующем тренировочном сборе "сине-желтые" подробно разберут ошибки и сделают анализ над ними.

Не скажу, что мы отскочили. Но и не скажу, что заслужили победу. 1:1 – закономерный результат. У Коллинза так получилось, он молодец, но на следующем собрании мы разберем ошибки и поймем, кто виноват в этом голе.

– ответил Миколенко.

О возвращении Ярмоленко

Защитник Эвертона рассказал о возвращении на футбольное поле Андрея Ярмоленко. Миколенко сравнил капитана команды с вином, которое с каждым годом становится только лучше.

Ярмоленко – очень важный игрок, капитан, всегда ведет команду вперед. После небольшой паузы он вышел на поле и пытался, как и остальные футболисты. Он как вино – с годами становится сильнее и лучше,

– заметил футболист сборной.

"Впереди две игры против Шотландии – это два очень трудных матча"

Впереди сборную ждет два сложных поединка против Шотландии, которые уже состоятся в сентябре 2022 года. Это отметил и Миколенко. Футболист Украины рассказал, что команда выполнила всего 50% того плана, который поставила перед собой.

Главной задачей сборной был выход на чемпионат мира. Но для этого украинцам не хватило всего одного шага.

"Увидим, что будет дальше. Впереди две игры против Шотландии – это два очень тяжелых матча, на выезде против Армении тоже будет непросто. Будет интрига до последней минуты. В общем, мы выполнили задание всего на 50%. Потому что главная задача была выйти на чемпионат". мира, но мы не вышли. Но в Лиге наций мы остались на первом месте. У нас могло быть девять очков, а могло быть и шесть. Так что это закономерный результат, обе команды хотели выиграть", – добавил Миколенко.