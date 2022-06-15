Миколенко: Не скажу, що ми відскочили

Фланговий захисник збірної України прокоментував забитий гол у ворота Дмитра Різника. Натан Коллінз пройшов ледь не все поле, обіграв декількох українців та розмочив нулі на табло. Артем Довбик зрівняв цифри на табло.

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На думку Віталія Миколенка, нічия 1:1 є закономірним результатом зустрічі у польському Лодзі. За словами захисника, на наступному тренувальному зборі "синьо-жовті" детально розберуть помилки та зроблять аналіз над ними.

Не скажу, що ми відскочили. Але й не скажу, що заслужили перемогу. 1:1 – закономірний результат. У Коллінза так вийшло, він молодець, але на наступному зборі ми розберемо помилки та зрозуміємо, хто винен у цьому голі,

– відповів Миколенко.

Про повернення Ярмоленка

Захисник Евертона розповів про повернення на футбольне поле Андрія Ярмоленка. Миколенко порівняв капітана команди із вином, яке з кожним роком стає лише кращим.

Ярмоленко – дуже важливий гравець, капітан, який завжди веде команду вперед. Після невеликої паузи він вийшов на поле і намагався, як і решта футболістів. Він як вино – з роками стає сильніше та краще,

– зауважив футболіст збірної.

"Попереду дві гри проти Шотландії – це два дуже важкі матчі"

Попереду на збірну чекає два складні поєдинки проти Шотландії, які вже відбудуться у вересні 2022 року. Це відзначив й Миколенко. Футболіст України розповів, що команда виконала лише 50% того плану, який поставила перед собою.

Головним завданням збірної був вихід на чемпіонат світу. Але для цього українцям не вистачило лише одного кроку.

"Побачимо, що буде далі. Попереду дві гри проти Шотландії – це два дуже важкі матчі, на виїзді проти Вірменії також буде непросто. Буде інтрига до останньої хвилини. Загалом ми виконали завдання лише на 50%. Тому що головне завдання було вийти на чемпіонат світу, але ми не вийшли. Але у Лізі націй ми залишилися на першому місці. У нас могло бути дев'ять очок, а могло бути й шість. Тож це закономірний результат, обидві команди хотіли виграти", – додав Миколенко.