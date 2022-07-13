Ярмоленко: Хотел перейти в эту команду

32-летний правый вингер в ближайший год будет выступать в футболке эмиратского клуба. Именно на столько рассчитано соглашение Андрея Ярмоленко с Аль-Айном.

К теме Ярмоленко щемяще попрощался с Вест Хэмом после трансфера в Аль-Айн

Для украинского футболиста чемпионат ОАЭ станет совершенно новым вызовом в его карьере.

"Хотел перейти в эту команду. Много читал об этом клубе и счастлив присоединиться к команде. Хочу выучить новый для себя футбол, новую страну и религию. Познакомиться с новыми людьми, с новыми партнерами. Всегда нужно изучать что-то новое", – рассказал Андрей.

Капитан сборной Украины рассказал, что перед переходом беседовал с нынешним наставником команды Сергеем Ребровым. Ярмоленко рад снова поработать под руководством бывшего тренера Динамо.

Также Андрей отметил масштабы домашней арены Аль-Айна. Футболист из Украины надеется, что на этом стадионе его новая команда получит немало титулов.

Конечно, я спрашивал у тренера Сергея Реброва по поводу Аль-Айна. Он сказал, что все здесь на топ-уровне тебе понравится. И я сказал, что хочу перейти в эту команду, играть здесь. Очень рад, что снова буду работать с Ребровым, хорошо знаю этого тренера. Клубный стадион смотрится невероятно. Надеюсь, мы выигрываем много титулов,

– добавил Ярмоленко.