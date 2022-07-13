Ярмоленко: Хотів перейти до цієї команди

32-річний правий вінгер найближчий рік виступатиме у футболці еміратського клубу. Саме на стільки розрахована угода Андрія Ярмоленка з Аль-Айном.

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Для українського футболіста чемпіонат ОАЕ буде зовсім новим викликом у його кар'єрі.

"Хотів перейти до цієї команди. Багато читав про цей клуб та щасливий приєднатися до команди. Хочу вивчити новий для себе футбол, нову країну та релігію. Познайомитись з новими людьми, з новими партнерами. Завжди потрібно вивчати щось нове", – розповів Андрій.

Капітан збірної України розповів, що перед переходом мав розмову з нинішнім наставником команди Сергієм Ребровим. Ярмоленко радий знову попрацювати під керівництвом колишнього тренера Динамо.

Також Андрій відзначив масштаби домашньої арени Аль-Айна. Футболіст із України сподівається, що на цьому стадіоні його нова команда здобуде чимало титулів.

Звичайно, я запитував у тренера Сергія Реброва з приводу Аль-Айна. Він сказав, що все тут на топ-рівні, тобі сподобається. І я сказав, що хочу перейти до цієї команди, грати тут. Дуже радий, що знову працюватиму з Ребровим, добре знаю цього тренера. Клубний стадіон виглядає неймовірно. Сподіваюся, ми виграємо багато титулів,

– додав Ярмоленко.