Вест Хэм поблагодарил Ярмоленко, вспомнив его гол в ворота Севильи в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко 13 июля еще раз простился с Вест Хэмом. Английский клуб в ответ вспомнил гол украинца в ворота Севильи.

"Это яркий момент для всех в клубе"

"Молотобойцы" ответили на публикацию украинского футболиста в твиттере. Вест Хэм поблагодарил в ответ и пожелал удачи Андрея.

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Также английский клуб заверил, что гол Ярмоленко в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в ворота Севильи навсегда останется в клубной истории.

В том матче украинец забил на 112-й минуте и вывел Вест Хэм в четвертьфинал еврокубкового турнира (2:0).

Спасибо за все! Мы никогда не забудем твой гол Севильи. Это яркий момент для всех в клубе. Удачи в новой команде,

– ответила прессслужба Вест Хэма.

Напомним, что Ярмоленко отдал английскому клубу четыре года своей карьеры.