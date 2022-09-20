Исполком УЕФА решил не допускать сборную россии к матчам квалификации Евро-2024. Ведь действует отстранение российских сборных от международных матчей, наложенных после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

В то же время УАФ заплатит штраф за слова Петракова о войне после бессмысленных обвинений россии

Футболисты сборной Украины поддерживают такое решение. Об этом рассказал капитан команды Андрей Ярмоленко.

"Мое мнение по поводу российского футбола, спорта, абсолютно всего – эту страну нужно изолировать от всего мира, поскольку это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев, наших детей. Поэтому ни о каком спорте не может быть речи. Поэтому в сборной Украины все хотят только одного – чтобы эту страну наказывали как можно сильнее. Поэтому мы только за то, чтобы их просто изолировали от всего мира. Я буду радоваться, если их исключат не только из футбола, но и из всех возможных соревнований", – заявил Ярмоленко.

Сам Ярмоленко активно помогает украинской армии, борющейся с российскими оккупантами. Эту информацию о поддержке от Ярмоленко подтвердил и один из ультрас киевского клуба.

Кроме того, Ярмоленко присоединился к благотворительному фонду футболиста Романа Зозули, собирающего деньги на "Футбольный Байрактар". Через месяц там планируют собрать 5 миллионов долларов, чтобы купить беспилотник Bayraktar TB2 для украинской армии. К этой инициативе присоединились украинские футболисты Александр Зинченко, Василий Кравец, Роман Яремчук и Евгений Коноплянка.

Также Ярмоленко включился в проект Postcards From Ukraine, который рассказывает о различных объектах на территории Украины, пострадавших с момента вторжения российских оккупантов. Он стал голосом стадиона в Чернигове, который уничтожили русские захватчики.