Уже 9 октября должна пройти жеребьевка отбора Евро-2024. В этот раз турнир примет только одна страна – Германия.

Напомним россия обратилась в УЕФА с требованием дисквалифицировать Петракова за его высказывания о войне.

Но сборная россии на Евро-2024 не сыграет. Глава Украинской ассоциации футбола, а заодно и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что россия не будет представлена во время церемонии жеребьевки Евро-2024. Следовательно, и возможности сыграть на чемпионате Европы у команды из страны-террористки не будет.

Важно! Следует еще дождаться официального сообщения от УЕФА по этому поводу. Ведь слова Павелко еще не являются официальным решением об отстранении россии.

Таким образом, россия не сможет проводить официальные матчи на уровне сборной по меньшей мере до 2024 года. Ведь после матчей чемпионата мира (куда россия тоже не попала), именно матчи отбора на Евро-2024 и чемпионат Европы являются официальными матчами для команды.

Жеребьевка Евро-2024 состоится в немецком Франкфурте 9 октября. Сборная Украины будет представлена в отборе чемпионата Европы.

В то же время, вопрос об участии сборной беларуси в отборе на Евро-2024 пока не обсуждался.