Ярмоленко: Победа всегда придает уверенность
32-летний правый вингер вывел команду на поле с капитанской повязкой. Андрей Ярмоленко принял участие в первом взятии боснийских ворот. Игрок английского Вест Хэма боролся за отскочивший в ногу Зинченко мяч. Александру ничего не оставалось, как просто забить в пустые ворота.
Интересно Зинченко приблизился к топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Украины
Ярмоленко провел на поле 82 минуты и был заменен Александром Караваевым. После матча футболист изложил пост на своей странице в инстаграме, в котором назвал главную цель "сине-желтых".
Победа всегда придает уверенность. Мы вышли в плей-офф, но наша цель – попасть на чемпионат мира,
– написал Ярмоленко.
Для Ярмоленко эта игра отбора на чемпионат мира-2022 стала уже 106 матчем в футболке национальной команды. За это время Андрей наколотил 44 гола и занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной.
- Украина обыграла Боснию и Герцеговину в последнем туре (0:2). Победные голы забивали Александр Зинченко и Артем Довбик.
- Благодаря уверенной победе украинцы гарантировали себе выход в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Франция тоже обыграла финнов со счетом 0:2 и остановила путь Финляндии в отборе.
- Жеребьевка участников плей-офф состоится 26 ноября.