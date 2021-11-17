Ярмоленко: Победа всегда придает уверенность

32-летний правый вингер вывел команду на поле с капитанской повязкой. Андрей Ярмоленко принял участие в первом взятии боснийских ворот. Игрок английского Вест Хэма боролся за отскочивший в ногу Зинченко мяч. Александру ничего не оставалось, как просто забить в пустые ворота.

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Ярмоленко провел на поле 82 минуты и был заменен Александром Караваевым. После матча футболист изложил пост на своей странице в инстаграме, в котором назвал главную цель "сине-желтых".

Победа всегда придает уверенность. Мы вышли в плей-офф, но наша цель – попасть на чемпионат мира,

– написал Ярмоленко.

Для Ярмоленко эта игра отбора на чемпионат мира-2022 стала уже 106 матчем в футболке национальной команды. За это время Андрей наколотил 44 гола и занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной.