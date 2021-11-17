Ярмоленко: Перемога завжди додає впевненості

32-річний правий вінгер вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Андрій Ярмоленко взяв участь у першому взятті боснійських воріт. Гравець англійського Вест Хема боровся за м'яч, який відскочив у ногу Зінченка. Олександру нічого не залишалось, як просто забити у порожні ворота.

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Ярмоленко провів на полі 82 хвилини та був замінений на Олександра Караваєва. Після матчу футболіст виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому назвав головну ціль "синьо-жовтих".

Перемога завжди додає впевненості. Ми вийшли у плей-офф, але наша мета – потрапити на чемпіонат світу,

– написав Ярмоленко.

Для Ярмоленка ця гра відбору на чемпіонат світу-2022 стала вже 106-м матчем у футболці національної команди. За цей час Андрій наколотив 44 голи та посідає друге місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії збірної.