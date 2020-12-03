Заря – Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Луганская Заря 3-го декабря принимает английский Лестер в рамках 5-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021. Текстовую онлайн-трансляцию матча в Запорожье проведет Спорт 24.
Поединок Заря – Лестер начнется в 19:55. Об этом сообщает 24 канал.
Стоит внимания Может ли Заря ошеломить Лестер и одержать победу в Лиге Европы: прогноз
Английский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф. В то же время Заря находится на последней строчке, но сохраняет шансы выйти из группы.
Для этого украинскому клубу следует победить Лестер и надеяться на неудачу Браги.
Заря и Лестер уже встречались в этом розыгрыше Лиги Европы. Поединок в Англии завершился разгромной победой "лис" со счетом 3:0.
Стартовые составы команд
Заря: Василий – Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Циганикс – Юрченко, Назарина, Кочергин – Громов, Гладкий, Кабаєв.
Запасные: Шевченко, Мацапура, Лунев, Перович, Агапов, Алефиренко, Поддубный, Гринь, Саядманеш.
Лестер: Уорд – Перейра, Морган, Союнджю, Джастин – Чаудри, Ндиди – Барнс, Прат, Ундер – Ихеаначо.
Запасные: Якупович, Столарчик, Фофана, Маддисон, Олбрайтон, Перес, Мэнди, Фукс, Томас, Лешабела, Флин, Нельсон.
Заря – Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Поделиться новостью