Луганская Заря 3-го декабря принимает английский Лестер в рамках 5-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021. Текстовую онлайн-трансляцию матча в Запорожье проведет Спорт 24.

Поединок Заря – Лестер начнется в 19:55. Об этом сообщает 24 канал.

Стоит внимания Может ли Заря ошеломить Лестер и одержать победу в Лиге Европы: прогноз

Английский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф. В то же время Заря находится на последней строчке, но сохраняет шансы выйти из группы.

Для этого украинскому клубу следует победить Лестер и надеяться на неудачу Браги.

Заря и Лестер уже встречались в этом розыгрыше Лиги Европы. Поединок в Англии завершился разгромной победой "лис" со счетом 3:0.

Стартовые составы команд

Заря: Василий – Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Циганикс – Юрченко, Назарина, Кочергин – Громов, Гладкий, Кабаєв.

Запасные: Шевченко, Мацапура, Лунев, Перович, Агапов, Алефиренко, Поддубный, Гринь, Саядманеш.

Лестер: Уорд – Перейра, Морган, Союнджю, Джастин – Чаудри, Ндиди – Барнс, Прат, Ундер – Ихеаначо.

Запасные: Якупович, Столарчик, Фофана, Маддисон, Олбрайтон, Перес, Мэнди, Фукс, Томас, Лешабела, Флин, Нельсон.

Заря – Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы