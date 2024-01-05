В ней нашлось место представителям восьми разных клубов. По 2 игрока были отмечены из Жироны, Атлетика Бильбао и мадридского Атлетико.

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Яремчук впервые попал в команду тура чемпионата Испании

Что приятно, в одиннадцатку лучших попал и нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Нападающий Валенсии забил свой дебютный гол в Ла Лиге в победном матче против Вильярреала, что позволило "летучим мышам" подняться на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Он уже на четвертой минуте поединка записал свое имя в протокол встречи, когда откликнулся на пас Хосе Гая и в одно касание переправил мяч в сетку ворот Йоргенсена. За 69 минут, проведенных на поле, 28-летний украинец также нанес 2 удара в створ ворот, сделал 2 удачные попытки дриблинга, отдал 7 из 11 точных передач, выиграл все 3 верховых дуэли и дважды отобрал мяч у соперника.

За свое выступление украинец получил отметку 8.29. Лучшим же футболистом в туре признали форварда мадридского Атлетико Альваро Морату. Он оформил хет-трик в матче против Жироны и еще 1 его гол отменили из-за положения вне игры. Однако даже такой перформанс не помог подопечным Симеоне набрать хотя бы одно очно против невероятной Жироны, которая в итоге выиграла со счетом 4:3, а один из ассистов за каталонцев отдал Артем Довбик.



Яремчук попал в команду тура Ла Лиги / инстаграм WhoScored

Напомним, что Роман Яремчук играет за Валенсию на правах аренды, которая будет действовать до конца сезона-2023/2024, после чего у него будет еще 2 года контракта с бельгийским Брюгге.

Справка. В сезоне-2023/2024 Роман Яремчук сыграл 15 матчей за "летучих мышей" во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Следующий поединок Валенсия сыграет 7 января против Картахены в Кубке Испании, стартовый свисток прозвучит в 20:00.