Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию еще в прошлом году. Однако в матчах чемпионата Испании еще не отличался, пишет 24 Канал.

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Этот пробел Роман ликвидировал в матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Вильярреала. На 4-й минуте поединка украинский форвард отозвался на пас Хосе Гая и в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Яремчука в ворота Вильярреала

Это первый гол Яремчука в чемпионате Испании. Для этого ему понадобилось 13 матчей. Роман выступает за "летучих мышей" на правах аренды с начала сезона. Однако долгое время не мог пополнить свое бомбардирское наследие.