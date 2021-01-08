Роман Яремчук является одним из украинских легионеров в составе бельгийского Гента. Ему отдали всего 3 балла в голосовании за лучшего игрока чемпионата Бельгии.

Забивной нападающий Роман Яремчук занял место лишь в третьем десятке. Первые результаты такого голосования за лучшего игрока чемпионата Бельгии 2020-го года опубликовало местное издание HLN.

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Неожиданные результаты

Украинец неожиданно для всех получил только три балла, хотя считается одним из лидеров Гента. Форвард сборной Украины провел в футболке бельгийцев 22 матча, в которых наколотил 11 мячей и еще 4 раза ассистировал партнерам по команде.

Эти мизерные баллы позволили Яремчуку расположиться на месте между 21-м и 26-й ступеньками. Победитель голосования будет известен 13 января.

Лидером премии Gouden Schoen в прошлом году стал нападающий Брюгге Ханс Ванекен, которому отдали 322 балла. Нынешняя премия станет 67-й в истории ее существования. Интересно, что в 2019 году другой украинец Руслан Малиновский, выступавший за Генк, замкнул тройку лидеров. Журналисты и футбольные эксперты отдали полузащитнику 220 пунктов.

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Роман Яремчук уже давно стремится сменить клуб. Гент не станет держать футболиста и рассматривает все предложения по трансферу украинца.

Одним из самых серьезных клубов, претендующим на покупку нападающего, является итальянская Рома. "Волки" готовы отдать за забивного форварда сборной Украины около 12 миллионов евро. В Европе открылось зимнее трансферное окно, поэтому вторую половину сезона Роман может провести уже в Италии.

Гент вроде бы уже ищет замену для украинского футболиста.



Первая часть рейтинга / Фото: HLN