Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Бельгии. Самым дорогим украинцем в этой лиге стал форвард Роман Яремчук.

В чемпионате Бельгии выступают сразу восемь украинцев. Цены на троих из них выросли, еще четверо подешевели. И только один игрок не изменил своей трансферной стоимости на сайте Transfermarkt.

Роман Яремчук

Самым дорогим украинским игроком стал Роман Яремчук. Нападающего Гента оценили в 11 миллионов евро. Это на 1,5 миллиона евро больше, чем было до этого.

К теме Рома зимой купит Яремчука за солидные деньги: сколько заработает Гент

При этом это не самая высокая цена, в которую оценивался Яремчук. В декабре 2019 года его оценили в 12 миллионов евро.

Благодаря этому он делит 6-8 место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата.

Эдуард Соболь

Вторым в списке стал защитник действующего чемпиона Брюгге – Эдуард Соболь. Его оценили в 3 миллиона евро. Но это на 500 тысяч евро меньше по сравнению с предыдущей ценой.

Богдан Михайличенко

На третье место в этом списке вышел защитник Андерлехта. Он прибавил в цене сразу один миллион евро, и теперь стоит 2,5 миллиона евро.

Игорь Пластун

Если Яремчук прибавил в цене, то еще один игрок Гента – Игорь Пластун – в цене упал. На 400 тысяч евро – до 1,8 миллиона евро.

Роман Безус

Но больше всего потерял в цене Роман Безус. Атакующий полузащитник стал дешевле на 700 тысяч евро. Его новая цена – 1,5 миллиона евро.

Александр Филиппов

Единственным игроком, цена на которого не изменилась, стал нападающий Сент-Трюйден Александр Филиппов. Он и дальше стоит 1,3 миллиона евро.

Евгений Макаренко

Вырос в цене на 200 тысяч евро Евгений Макаренко. Игрок Кортрейка пробил цену в один миллион евро.

Марьян Швед

Продолжает свое падение Марьян Швед. Арендованный у шотландского Селтика игрок Мехелена лишь недавно забил первый гол за новый клуб. Но скандал, который возник вокруг него, привел к падению цены на 150 тысяч евро – до 650 тысяч евро.

Что касается других игроков в чемпионате Бельгии, то самым дорогим игроком стал Крепин Диатта из Брюгге. Несмотря на то, что цена на него упала на 2 миллиона евро. Теперь его оценивают в 18 миллионов евро.

Больше всего в цене вырос 19-летний Николас Раскин. Сразу на 5,68 миллиона евро, или на 1 746,2%. Если до этого его оценивали в 320 тысяч евро, то теперь – в 6 миллионов евро. Еще два игрока выросли в цене на 5 миллионов евро – Пол Онуачу и Тео Бонгонда из Генка.

Больше всего потерял в цене нападающий Эммануэль Деннис из Брюгге. Его цена упала на 5 миллионов евро – до 11 миллионов евро.