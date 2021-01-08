Роман Яремчук є одним із українських легіонерів у складі бельгійського Гента. Йому віддали лише 3 бали у голосуванні за найкращого гравця чемпіонату Бельгії.

Забивний нападник Роман Яремчук посів місце лише у третьому десятку. Перші результати такого голосування за найкращого гравця чемпіонату Бельгії 2020-го року опублікувало місцеве видання HLN.

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Несподівані результати

Українець несподівано для всіх отримав лише три бали, хоча вважається одним із лідерів Гента. Форвард збірної України провів у футболці бельгійців 22 матчів, у яких наколотив 11 м'ячів та ще 4 рази асистував партнерам по команді.

Ці мізерні бали дозволили Яремчуку розташуватись на місці між 21-м та 26-ю сходинками. Переможець голосування буде повідомлений 13 січня.

Лідером премії Gouden Schoen минулого року став нападник Брюгге Ханс Ванекен, якому віддали 322 бали. Цьогорічна премія стане 67-ю у історії її існування. Цікаво, що у 2019 році інший українець Руслан Маліновський, який виступав за Генк, замкнув трійку лідерів. Журналісти та футбольні експерти віддали півзахиснику 220 пунктів.

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Роман Яремчук вже давно прагне змінити клуб. Гент не стане тримати футболіста та розглядає всіх пропозиції щодо трансферу українця.

Одним із найбільш серйозних клубів, який претендує на купівлю нападника, є італійська Рома. "Вовки" готові віддати за забивного форвард збірної України близько 12 мільйонів євро. У Європі відкрилося зимове трансферне вікно, тому другу половину сезону Роман може провести вже в Італії.

Гент начебто вже шукає заміну для українського футболіста.



Перша частина рейтингу / Фото: HLN