Я знаю, как тебя побить, – Джошуа обратился к Усику прямо на ринге после боя

Джошуа проиграл Александру Усику на глазах родных болельщиков в Лондоне. Появилось видео первого разговора боксеров на ринге.

Джошуа: Мы сделаем это еще раз?

Джошуа еще до объявления результатов боя заговорил о реванше. Британский боксер уже знал, что проиграл Александру Усику. Об этом теперь уже бывший чемпион заявил украинцу прямо на ринге.

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На официальном ютуб-канале промоутерской компании Matchroom Boxing появилось видео первого разговора между боксерами после завершения боя. Александр подошел к Энтони поблагодарить за поединок. Британец сидел в своем углу и до сих пор отходил от мощных ударов украинца.

Джошуа воспользовался возможностью и намекнул Усику о реванше. В ответ Александр просто поблагодарил соперника за горячий и интересный поединок.

Мы сделаем это еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить. Спасибо,

– сказал британский боксер.

Первый разговор Джошуа и Усика после боя: видео