Довбик: Я дуже люблю свою країну

Артем Довбик розповів, чому ніколи не одягне футболку російського клубу. 24-річний нападник розповів історію, як колись з'явились чутки про зацікавленість зі сторони країни-агресора.

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До нього відразу зателефонував батько зі словами: "Я щось не зрозумів?". Найкращий бомбардир першої частини сезону УПЛ ніколи не розглядав варіанти з Росії.

У сім'ї футболіста прийнято розмовляти українською мовою. Сам Довбик дуже любить Україну, у якій він виріс як професіонал та доріс від дитячого рівня до виклику у національну команду країни.

Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. Та що там казати – це моя батьківщина. Гімн, звичайно, знаю, адже співаю його раз на тиждень перед кожною грою,

– зізнався нападник Дніпра-1.

"Я категорично проти агресії"

Прокоментував футболіст агресію зі сторони сусідньої країни.

Уся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Я люблю Україну і насамперед хочу, щоб у нашій країні настав мир,

– додав Артем.

Футбольна кар'єра Довбика