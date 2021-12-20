Это было первое интервью Пэн в СМИ с тех пор, как ее обвинения против бывшего вице-премьера Чжана Гаоли вызвали беспокойство из-за ее безопасности и побудили женскую теннисную ассоциацию (WTA) приостановить все свои турниры в Китае в 2022 году.

К слову Китай официально потерял теннисные турниры из-за дела Пэн Шуай о сексуальном насилии

В интервью газете Lianhe Zaobao Пэн возразила, что выступала с обвинениями в том, что Гаоли "принуждал" ее к сексу и что между ними были отношения, которые длились несколько лет.

"Я хочу прояснить ситуацию: я никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии... удаление учетной записи в социальной сети? Это мое личное дело. Вся это ситуация – большое недоразумение", – отметила она.

Что известно о деле Пэн Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай в ноябре обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.

Впоследствии публикация теннисистки исчезла, как и сама спортсменка. Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо от имени Шуай. В нем теннисистка якобы опровергала обвинения в сексуальном насилии.

Однако в WTA не поверили Китаю. В ответ президент WTA сказал, что "заявление" Пэн Шуай вызывает у него еще большие опасения.

Впоследствии Шуай вышла на связь с МОК. Она заверила, что здорова и находится в безопасности.