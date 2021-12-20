Это было первое интервью Пэн в СМИ с тех пор, как ее обвинения против бывшего вице-премьера Чжана Гаоли вызвали беспокойство из-за ее безопасности и побудили женскую теннисную ассоциацию (WTA) приостановить все свои турниры в Китае в 2022 году.
К слову Китай официально потерял теннисные турниры из-за дела Пэн Шуай о сексуальном насилии
В интервью газете Lianhe Zaobao Пэн возразила, что выступала с обвинениями в том, что Гаоли "принуждал" ее к сексу и что между ними были отношения, которые длились несколько лет.
"Я хочу прояснить ситуацию: я никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии... удаление учетной записи в социальной сети? Это мое личное дело. Вся это ситуация – большое недоразумение", – отметила она.
Что известно о деле Пэн Шуай
- Китайская теннисистка Пэн Шуай в ноябре обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.
- Впоследствии публикация теннисистки исчезла, как и сама спортсменка. Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо от имени Шуай. В нем теннисистка якобы опровергала обвинения в сексуальном насилии.
- Однако в WTA не поверили Китаю. В ответ президент WTA сказал, что "заявление" Пэн Шуай вызывает у него еще большие опасения.
- Впоследствии Шуай вышла на связь с МОК. Она заверила, что здорова и находится в безопасности.
Кто такая Пэн Шуай
35-летняя теннисистка возглавляла рейтинг в женском парном разряде. В паре с тайваньской теннисисткой Се Шувей она побеждала на Ролан Гаррос и Уимблдоне в 2014 и 2013 годах соответственно. Наилучшая позиция в одиночном разряде – 14-я ступенька. В одиночном разряде она получила 2 титула WTA. В 2014 году дошла до полуфинала US Open.