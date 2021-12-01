Руководство Китая не оставило WTA выбора

Глава WTA Стив Саймон сообщил, что организация отказывается от проведения женских турниров в Китае и Гонконге.

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Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA – равенство женщин – значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы это произошло с WTA и его игроками,

– заявил Саймон.

Он сообщил, что получил поддержку от Совета директоров WTA и объявил "о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг".

"Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, вынуждена была отозвать свои обвинения. И учитывая нынешнюю ситуацию, я очень боюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведем турниры в Китае в 2022 году", – отметил глава WTA.

Стив Саймон добавил, что в теннисных сообществах Китая и Гонконга много профессионалов, которые должны гордиться своими достижениями. Однако WTA ожидает правильной реакции Китая в скандале с Пэн Шуай.

Но пока Китай не сделает шаги, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило выбора WTA. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власть Китая примет меры,

– говорится в заявлении.

Что известно о деле Пэн Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай в ноябре обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных притязаниях.

Впоследствии публикация теннисистки исчезла, как и сама спортсменка. Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо от имени "Шуай". В нем теннисистка опровергала обвинения в сексуальном насилии.

Однако в WTA не поверили Китаю. В ответ президент WTA сказал, что "заявление" Пэн Шуай вызывает у него еще большие опасения.

Впоследствии Шуай вышла на связь с МОК. Она заверила, что здорова и находится в безопасности.

Кто такая Пэн Шуай