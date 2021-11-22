Разговор между Бахом и Пэн Шуай состоялся с помощью видеосвязи. Длилось их общение 30 минут. Кроме президента МОК, участвовали также глава Комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и китайский член МОК Ли Лингвэй.

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"Я здорова и нахожусь в безопасности"

В начале разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за заботу о ее благополучии. По словам теннисистки, сейчас она находится в своем доме в Пекине. Однако хотела бы, чтобы уважали ее частную жизнь.

Как объяснила спортсменка, именно поэтому она сейчас предпочитает проводить время со своими друзьями и семьей. В то же время, заверила, что продолжит заниматься теннисом, ведь очень любит этот вид спорта.

" Для меня было облегчением увидеть, что с Пэн Шуай – все хорошо, а это было нашей главной заботой. Она выглядела очень расслабленно . Я предложила ей нашу поддержку и подчеркнула, что она может выйти с нами на контакт в любой удобный для нее момент", – отметила Эмма Терхо.

Заметим, что в заявлении МОК также содержится фотография, сделанная во время видеовызова. На ней видно, как спортсменка улыбается в камеру.

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Китайская теннисистка Пэн Шуай во время разговора с президентом МОК Томасом Бахом / Фото МОК

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