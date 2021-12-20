Це було перше інтерв'ю Пен у ЗМІ відтоді, як її звинувачення проти колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі викликали занепокоєння через її безпеку і спонукали Жіночу тенісну асоціацію (WTA) призупинити всі свої турніри в Китаї в 2022 році.

До слова Китай офіційно втратив тенісні турніри через справу Пен Шуай про сексуальне насильство

В інтерв'ю газеті Lianhe Zaobao Пен заперечила, що виступала зі звинуваченнями в тому, що Гаолі "примушував" її до сексу і що між ними були стосунки, які тривали кілька років.

"Я хочу прояснити ситуацію: я ніколи нікого не звинувачувала у сексуальному насильстві… Видалення облікового запису в соціальній мережі? Це моя особиста справа. Уся це ситуація – велике непорозуміння", – зазначила вона.

Що відомо про справу Пен Шуай