Це було перше інтерв'ю Пен у ЗМІ відтоді, як її звинувачення проти колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі викликали занепокоєння через її безпеку і спонукали Жіночу тенісну асоціацію (WTA) призупинити всі свої турніри в Китаї в 2022 році.
До слова Китай офіційно втратив тенісні турніри через справу Пен Шуай про сексуальне насильство
В інтерв'ю газеті Lianhe Zaobao Пен заперечила, що виступала зі звинуваченнями в тому, що Гаолі "примушував" її до сексу і що між ними були стосунки, які тривали кілька років.
"Я хочу прояснити ситуацію: я ніколи нікого не звинувачувала у сексуальному насильстві… Видалення облікового запису в соціальній мережі? Це моя особиста справа. Уся це ситуація – велике непорозуміння", – зазначила вона.
Що відомо про справу Пен Шуай
- Китайська тенісистка Пен Шуай у листопаді звинуватила колишнього віцепрем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.
- Згодом публікація тенісистки зникла, як і сама спортсменка. Китайський державний телеканал CGTN опублікував лист від імені Шуай. У ньому тенісистка буцімто спростовувала звинувачення у сексуальному насильстві.
- Однак у WTA не повірили Китаю. У відповідь президент WTA сказав, що "заява" Пен Шуай викликає у нього ще більші побоювання.
- Згодом Шуай вийшла на зв'язок з МОК. Вона запевнила, що здорова та перебуває у безпеці.
Хто така Пен Шуай
35-річна тенісистка очолювала рейтинг у жіночому парному розряді. У парі з тайванською тенісисткою Се Шувей вона перемагала на Ролан Гаррос та Вімблдоні у 2014 та 2013 роках відповідно. Найкраща позиція в одиночному розряді – 14-а сходинка. В одиночному розряді вона здобула 2 титули WTA. У 2014 році дійшла до півфіналу US Open.