Диего Марадона-младший трогательно попрощался с отцом, который покинул мир в среду, 25 ноября. Сын звездного футболиста узнал печальное известие от журналиста.

Диего Синагра еще до печального известия о своем отце находился в больнице. У Марадоны-младшего обнаружили положительный результат на коронавирус. О смерти отца он узнал со слов одного из представителей СМИ. После чего состояние здоровья Синагры резко ухудшилось, врачи вынуждены были перевести 34-летнего Диего в реанимацию, пишет 24 канал.

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До слез

На прощание с игроком ожидалось около миллиона фанатов, которые хотели в последний раз отдать дань уважения футбольному кумиру. Сам сын Марадоны написал в своем инстаграм-аккаунте трогательный пост.

"Ты даже не представляешь, каким я был счастливым рядом с тобой. Я чувствовал себя непобедимым. Я буду скучать по твоим объятиям, как я буду скучать по временам, когда мы сидели вместе и смотрели игру нашего любимого "Наполи". А мои дети? Как они будут жить без столь любящего дедушки? Обещаю, что они всегда будут помнить о тебе, защищать тебя и с гордостью говорить о своем деде! Ты никогда не умрешь, потому что я буду любить тебя до последнего вздоха. Жди меня, я найду тебя, когда придет мое время", – написал Синагра.

Что известно о сыне Марадоны

Диего Марадона-младший является внебрачным сыном футболиста. Сначала аргентинец опровергал информацию о малыше, но в 2003 году таки Диего-младший таки познакомился со звездным папочкой.

А уже через четыре года Марадона признал его своим сыном. Впервые в СМИ игрок рассказал о сыне аж в 2016 году. К слову, Синагра пошел дорогой отца и стал футболистом. Но его футбольная карьера не так богата.