Дієго Марадона-молодший зворушливо попрощався з батьком, який покинув світ у середу, 25 листопада. Син зіркового футболіста дізнався сумну звістку від журналіста.

Дієго Сінагра ще до сумної звістки про свого батька перебував у лікарні. У Марадони-молодшого виявили позитивний результат коронавірусу. Про смерть батька він дізнався зі слів одного з представників ЗМІ. Після чого стан здоров'я Сінагри різко погіршився, лікарі змушені були перевести 34-річного Дієго до реанімації, пише 24 канал.

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До сліз

На прощання з гравцем очікувалось близько мільйона фанатів, які хотіла востаннє віддати шану футбольному кумиру. Сам син Марадони написав у своєму інстаграм-акаунті зворушливий пост.

"Ти навіть не уявляєш, яким я був щасливим поруч з тобою. Я відчував себе непереможним. Я сумуватиму за твоїм обіймам, як я буду сумувати за часами, коли ми сиділи разом і дивилися гру нашого улюбленого "Наполі". А мої діти? Як вони будуть жити без настільки люблячого дідуся? Обіцяю, що вони завжди будуть пам'ятати про тебе, захищати тебе і з гордістю говорити про свого діда! Ти ніколи не помреш, бо я любитиму тебе до останнього подиху. Чекай мене, я знайду тебе, коли прийде мій час", – написав Сінагра.

Що відомо про сина Марадони

Дієго Марадона-молодший є позашлюбним сином футболіста. Спершу аргентинець спростовував інформацію про малюка, але у 2003 році таки Дієго-молодший таки познайомився із зірковим татусем.

А вже через чотири роки Марадона визнав його своїм сином. Вперше у ЗМІ гравець розповів про сина аж у 2016 році. До слова, Сінагра пішов дорогою батька та став футболістом. Але його футбольна кар'єра не такою багатою.