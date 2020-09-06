Следующий бой непобедимого украинского боксера Александра Усика состоится 31-го октября. Встреча Усика с британцем Дереком Чисорой может пройти со зрителями на трибунах.

Александр Красюк, генеральный директор K2 Promotions Ukraine и промоутер Усика, рассказал детали поединка. Об этом сообщает Luckypunchnet.

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Он подтвердил слова Эдди Хирна, менеджера Чисоры, что сейчас идут переговоры. В ближайшие дни будет решена судьба поединка.

Мы сейчас договариваемся. Если мы найдем общий язык, бой состоится 31 октября,

– сказал Красюк.

Промоутер Усика рассказал, что с октября в Британии начнут возвращаться на стадионы болельщики. Поэтому поединок может пройти со зрителями.

Присутствие болельщиков? Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании. По состоянию на сегодня, местное правительство разрешает определенному количеству болельщиков, будь то 25%, или 50% посещать спортивные мероприятия с первого октября,

– отметил Красюк.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой якобы под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.