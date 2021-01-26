Олімпійська чемпіонка з біатлону та лижних гонок росіянка Анфіса Рєзцова прокоментувала дику поведінку Олександра Большунова. Легендарна спортсменка повністю виправдала вчинок свого земляка у гонці Кубка світу.

Джерело: ТАСС

Анфіса Рєзцова повністю підтримує вчинок лижника з Росії Олександра Большунова, який він зробив під час естафети на етапі Кубка світу у фінському Лахті.

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Шокуюча позиція легенди

За її словами, російський спортсмен махнув палицею через емоції втраченої срібної нагороди: "Він ні в чому не винен, фінішувати він міг в будь-якому коридорі. Так що тактично він все правильно зробив".

Та й Большунова дарма покарали. Ну махнув він на емоціях, і що такого? А то, що він збив його в фінішному створі... Так він міг пояснити, що на швидкості просто в нього в'їхав, тому що не міг загальмувати. Але я б ще й палкою врізала! Як дала б йому палицею по спині, щоб не перетинав мені лижню,

– сказала Рєзцова.

Раніше за Большунова вступився і його батько. Він заявив, що його син вчинив правильно, вдаривши на трасі фінського спортсмена палицею. Большунов-старший впевнений, що у суперника зліва була вільна доріжка, але він почав зміщення в бік його сина. За словами чоловіка, таке "свинство" терпіти не можна і з ним потрібно боротися.

З чого все почалось?

У естафетній гонці за "срібло" поборолись росіянин Олександр Большунов та фін Йоні Мякі. На останніх метрах дистанції фінський лижник почав випереджати суперника та ефектно закрив йому фінішний коридор у стилі легендарного норвежця Петтера Нуртуга. Такий вчинок не сподобався спортсмену з Росії, тому він вирішив розпустити руки прямо у фінішному коридорі. Такі емоцій були просто неприпустимі від титулованого росіянина.

Він двічі спробував вдарити Йоні палицею, а потім навмисно на повній швидкості врізався в нього після фінішу, коли фін разом з партнерами по команді радів другому місцю. Від удару Мякі впав на сніг та не розумів через що так вчинив росіянин.

Після цього епізоду результат збірної Росії у гонці було анульовано. А на Большунова подали заяву у поліцію. Тепер у роcіянина можуть бути величезні проблеми через ганебну поведінку.