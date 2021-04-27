Призовые украинских биатлонистов

Юлия Джима стала лучшей украинкой в сезоне. В общем зачете она набрала 445 очков и заняла 17 место. Джима набрала больше очков, чем Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко вместе взятые.

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За сезон олимпийская чемпионка дважды поднималась на вторую ступеньку пьедестала. Благодаря стабильным выступлениям в украинской команде киевлянка смогла заработать больше всего среди наших биатлонистов.

Призовые Джимы составили 59 тысяч евро. Сразу за ее спиной расположилась капитан команды Елена Пидгрушная – почти 26 тысяч евро. Тройку лидеров замкнула настоящее открытие для украинской сборной Дарья Блашко – более 21 тысячи евро.

Топ-10 биатлонисток по заработку в сезоне

Юлия Джима – 59 тысяч евро Елена Пидгрушная – 25,6 тысячи евро Дария Блашко – 21,2 тысячи евро Анастасия Меркушина – 11,5 тысяч евро Валя Семеренко – 5 тысяч евро Анна Кривонос – 3,7 тысячи евро Вита Семеренко – 3,2 тысячи евро Ирина Петренко – 2,9 тысячи евро Екатерина Бех – 2 тысячи евро Надежда Белкина – 200 евро

В целом среди всех биатлонисток мира больше всего за сезон заработала норвежка Тирил Экхофф. Титулованная спортсменка пополнила свой бюджет 386 тысячами евро. Второй стала еще одна представительница Норвегии Марте Олсби-Ройселанд, а третьей стала шведка Ханна Эберг.



Топ-10 биатлонисток по призовым / Фото Extrarunde-biathlon.de

В отношении мужчин, то в нашей команде лидерство захватил Артем Прима. 33-летний биатлонист опередил капитана команды Дмитрия Пидручного более чем на 5 тысяч евро.

Топ-10 биатлонистов по заработку в сезоне

Артем Прима – 30,1 тысячи евро Дмитрий Пидручный – 25 тысяч евро Антон Дудченко – 11 тысяч евро Богдан Цымбал – 6,7 тысячи евро Артем Тищенко – 2,5 тысячи евро Тарас Лесюк – 2,4 тысячи евро Руслан Ткаленко – 2 тысяч евро Андрей Доценко – 1,5 тысячи евро Руслан Бригадир – 1 тысяч евро Денис Насико – 500 евро

Больше всего за сезон обогатились норвежские биатлонисты Иоганнес Бё и Стурла Легрейд – более 348 тысяч и 321 тысяча соответственно. Норвежцы просто разорвали этот сезон. Третьим стал француз Кантен Фийон Майе – более 211 тысяч евро.



Топ-10 биатлонистов по призовым / Фото Extrarunde-biathlon.de