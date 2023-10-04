Безальтернативно: известно, какие страны примут Евро-2028 и турнир 2032 -го года

Уже совсем скоро будут объявлены, какие страны станут хозяйками континентальных соревнований. У кандидатов нет конкурентов.

Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028. Процесс объявления стран, в которых пройдут турниры, станет формальностью.

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Победили еще до обнародования результатов

УЕФА сообщил о том, что Турция решила отозвать свою заявку на проведение Евро-2028. Таким образом, на ведение турнира претендует только одна кандидатура, а именно совместная заявка Великобритании (Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса), а также Ирландии, которые уже вызвали вопрос о своей организации у европейского футбольного союза. Данная заявка станет самой большой в истории проведения европейского первенства, поскольку до этого максимум две страны хозяйничали на турнире.

И вот Турция не собирается оставаться ни с чем. Турки со своей стороны вместо соревнований 2028-го года подали совместную с Италией на проведение Евро-2032. Стоит отметить, что Других претендентов на хозяйство на турнире в 2032 году также нет. Таким образом, страны, которые примут Евро-2028 и Евро-2032, будут объявлены уже 10 октября. Принимая во внимание безальтернативность обеих заявок, этот процесс будет чистой формальностью.

Страны, где проводилось Евро