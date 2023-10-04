Безальтернативно: известно, какие страны примут Евро-2028 и турнир 2032 -го года
Источник:УЕФА
Уже совсем скоро будут объявлены, какие страны станут хозяйками континентальных соревнований. У кандидатов нет конкурентов.
Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028. Процесс объявления стран, в которых пройдут турниры, станет формальностью.
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Победили еще до обнародования результатов
УЕФА сообщил о том, что Турция решила отозвать свою заявку на проведение Евро-2028. Таким образом, на ведение турнира претендует только одна кандидатура, а именно совместная заявка Великобритании (Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса), а также Ирландии, которые уже вызвали вопрос о своей организации у европейского футбольного союза. Данная заявка станет самой большой в истории проведения европейского первенства, поскольку до этого максимум две страны хозяйничали на турнире.
И вот Турция не собирается оставаться ни с чем. Турки со своей стороны вместо соревнований 2028-го года подали совместную с Италией на проведение Евро-2032. Стоит отметить, что Других претендентов на хозяйство на турнире в 2032 году также нет. Таким образом, страны, которые примут Евро-2028 и Евро-2032, будут объявлены уже 10 октября. Принимая во внимание безальтернативность обеих заявок, этот процесс будет чистой формальностью.Напомним. Евро-2024 состоится в Германии, которая уже успела представить маску соревнований. Украина стартовала на отборе в континентальный турнир. "Сине-желтые" однажды уступили Англии (2:0) да сыграли с "тремя львами" вничью (1:1). К тому же украинцы проиграли Италии (2:1), однако победили Северную Македонию (2:3) да Мальту (1:0). Именно матчи с "красными чертами" и "дельфинами" являются самыми близкими в календаре сборной Украины (14 и 17 октября соответственно). В ключевых играх "сине-желтым", которые занимают третье место в квалификационной группе, не поможет Виктор Цыганков, получивший травму.
Страны, где проводилось Евро
- 1960 – Франция (чемпионом стал СССР).
- 1964 – Испания (Испания).
- 1968 – Италия (Италия).
- 1972 – Бельгия (Германия).
- 1976 – Югославия (Чехословакия).
- 1980 – Италия (Германия).
- 1984 – Франция (Франция).
- 1988 – Германия (Нидерланды).
- 1992 – Швеция (Дания).
- 1996 – Англия (Германия).
- 2000 – Бельгия и Нидерланды (Франция).
- 2004 – Португалия (Греция).
- 2008 – Австрия и Швейцария (Испания).
- 2012 – Украина и Польша (Испания).
- 2016 – Франция (Португалия).
- 2020 – вся Европа (Италия).