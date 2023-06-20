Медведь стал талисманом чемпионата Европы, который пройдет в Германии в 2024 году. Новоиспеченный москит международного турнира еще ждет своего имени.

Достойно внимания Снова то же: сборная Мальты уверяет, что Украина одолела их только благодаря подарку от судьи.

Привлечь юное поколение

Приблизительно год остается до старта очередного Евро. Пока команды отдают все силы на поле за право сыграть на соревнованиях в Германии, УЕФА представила символ континентальных соревнований, которым стал медведь. Талисман чтит популярную детскую игрушку – плюшевого мишку, который, как говорится, был изобретен в Германии в начале 20-го века. К тому же, в течение двух ближайших недель дети, которые участвуют в программе УЕФА "Футбол в школах", и футбольные фанаты путем голосования выберут имя талисмана. Четыре варианта обыграют немецкое слово "Bär", которое означает "медведь": Альберт, Бернардо, Бернхарт и Герц фон Бер.

С болельщиками пока безымянный медведь встретится на товарищеском матче Германии и Колумбии на "Арене АуфШальке" 20 июня. Помимо решения традиционных задач плюшевый мишка постарается вдохновить детей по всей Европе быть активными и привлечь внимание к футболу и его ценностям. Талисман начнет свое путешествие под девизом Make Moves (Двигайся) в школах, призывая учеников использовать физическую активность, чтобы вдохнуть в него жизнь и заставить двигаться. Также на футболке маскота изображено число "24", символизирующее год проведения Евро.

Талисман Евро-2024 / УЕФА

Маскоты последних Евро

2020 (по всей Европе) – фристайлер Скилзи.

2016 (Франция) – супергерой Супер-Виктор.

2012 (Украина и Польша) – близнецы-футболисты Славко и Славек.

2008 (Австрия и Швейцария) – близнецы из Альп Трикс и Фликс.

2004 (Португалия) – мальчик Кинаш.

2000 (бельгия и Нидерланды) – лев-чертенок Бенелаки.

1996 (Англия) – лев Голиаф.

1992 (Швеция) – Кролик.

1988 (ФРГ) – кролик Берни.

1984 (Франция) – петух Пено.

1980 (Италия) – Пиноккио.

Тиласманы всех Евро / Foottime