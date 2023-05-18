Андрей Лунин – один из претендентов на выход из мадридского коллектива. Клуб ждет хорошего предложения по поводу украинца.

Достойно внимания Неприятие: Винисиус эмоционально пообщался с Анчелотти после пропущенного гола в ЛЧ.

Время перемен

После сокрушительного поражения от Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов руководству мадридского клуба пришлось принимать ряд чрезвычайно важных решений, которые повлияли бы на судьбу игроков и тренеров команды. Первоочередно главы "сливочных" решили, что Карло Анчелотти все-таки в команде останется. Поэтому ответственность за принятие решений частично свалилась на его плечи.

Усиление состава

Главной целью Реала на летнее трансферное окно является Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд. "Сливочные" готовы заплатить желаемые, но безумные 150 миллионов евро за английского опорника. Сам футболист уже согласился на переезд. Также из аренды в Райо Вальекано вернётся Фран Гарсия, чтобы закрыть проблемный левый фланг защиты, где временно играет Камавинга.

Речь зашла и о Браиме Диас, аренда которого в Милане завершится летом и он будет вынужден ехать обратно в Мадрид. Реал намерен продлить с полузащитником контракт, но пока неизвестно, найдется ли для него место в основе в новом сезоне. Также в первую команду придет Альваро Родригес. Пока 18-летний нападающий играет за Реал Кастилью, но в этом сезоне уже 7 раз выступал под руководством Анчелотти.

Судьба действующих игроков

Опытные футболисты "сливочных" узнали, что им светит в команде. Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос продемонстрировали свой класс и без колебаний для руководства доказали, на что они способны, поскольку игроки доказали свою способность играть на высоком уровне. Таким образом, их котракты будут продлены еще по меньшей мере 1 год.

Что касается Андрея Лунина и других молодых футболистов, то игроки станут предметом прибыли для Реала. Если же поступят хорошие предложения молодым исполнителям, то "сливочные" готовы будут отпустить не только украинского голкипера, но и Ферлана Менди и Альваро Одриосолу.

Андрей Лунин в Испании