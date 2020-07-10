Лидер Первой лиги неожиданно отказался выходить в УПЛ
Лидер Первой лиги Украины по футболу "Агробизнес" отказывается повышаться в классе на следующий сезон. Клуб заявил, что не будет выступать в украинской Премьер-лиге (УПЛ), если сможет обеспечить себе выход.
Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий объяснил, почему команда не будет претендовать на повышение в УПЛ, даже если выиграет Первую лигу. Об этом сообщает Tribuna.com.
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Клуб не подготовил стадион
Клуб из города Волочиск даже не будет подавать аттестацию на право играть в УПЛ, ведь до сих пор не подготовил стадион.
Мы и не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем,
– сказал президент клуба.
По его словам, футболисты с пониманием отнеслись к этому. Игрокам объяснили ситуацию о неготовности клуба в УПЛ перед стартом сезона.
"Агробизнес" лидер Первой лиги
- После рестарта сезона "Агробизнес" лидирует в Первой лиге. За 22 тура команда набрала 46 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.
- Очевидно, если "Агробизнес" финиширует в топ-3, то его путевкой в УПЛ воспользуется четвертая команда, которая будет в таблице.
- Сейчас в Первой лиге чрезвычайная плотность. Разница между второй и шестой командой в таблице составляет всего 4 очка.