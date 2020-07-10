Лидер Первой лиги Украины по футболу "Агробизнес" отказывается повышаться в классе на следующий сезон. Клуб заявил, что не будет выступать в украинской Премьер-лиге (УПЛ), если сможет обеспечить себе выход.

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий объяснил, почему команда не будет претендовать на повышение в УПЛ, даже если выиграет Первую лигу. Об этом сообщает Tribuna.com.

Смотрите также: "Агробизнес" в безумной перестрелке победил "Рух" и возглавил Первую лигу

Клуб не подготовил стадион

Клуб из города Волочиск даже не будет подавать аттестацию на право играть в УПЛ, ведь до сих пор не подготовил стадион.

Мы и не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем,

– сказал президент клуба.

По его словам, футболисты с пониманием отнеслись к этому. Игрокам объяснили ситуацию о неготовности клуба в УПЛ перед стартом сезона.

"Агробизнес" лидер Первой лиги