Сборная России по футболу в 6-м туре дивизиона B Лиги наций со счетом 0:5 проиграла команде Сербии, заняла итоговое второе место в группе 3, и не смогла выйти в элитную Лигу А турнира.

Сербия – Россия 5:0

Голы: Радонич, 10, Йович, 25, 45 + 1, Влахович, 32, Младенович, 64

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Все думали, что Россия, которой нужны очки в этом матче выйдет с настроем на победу, но уже с первых минут оказалось не все так просто. Видимо, сербы захотели громко хлопнуть дверью на прощание и у них это, безусловно, получилось.

Уже после первого тайма на табло был счет 4:0. После перерыва, единственное, что изменилось, так это то, что хозяева поля уже не так сильно бежали вперед. Однако еще один гол сумели забить.

Этот поединок был решающим в квартете 3 Лиги А для обеих команд. Сербия благодаря этому успеху сохранила прописку в Лиге B, а Россия, потерпев поражение, не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций.

Сербия – Россия видеообзор