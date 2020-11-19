18 листопада зіграли останні матчі Ліги націй. Тож після цього можна підвести короткі підсумки турніру. Про все найцікавіше – у матеріалі Спорт 24.

Нагадаємо, всі збірні в Європи були поділені на чотири Ліги. В кожній з ліг було по чотири групи по чотири команди. І лише в Лізі D було дві групи, а в другій з них – лише три команди.

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Переможці груп Ліги A зіграють у фіналі чотирьох, який відбудеться вже у 2021 році.

Щодо переможців груп нижчих дивізіонів, то вони отримали право піднятися у вищий дивізіон. Команди, які посіли останні місця у своїх групах, опускаються в нижчий дивізіон.

Хто став переможцем груп Ліги A

За трофей змагатимуться чотири команди, які перемогли у своїх групах. Це збірні Франції, Італії, Бельгії та Іспанії. Фінальний етап відбудеться в одній з цих країн (хоча раніше заявку на проведення подали Італія, Нідерланди та Польща, а у фінал вийшла лише Італія). Матчі відбудуться з 6 по 10 жовтня. Спочатку – два півфінали (6 та 7 жовтня0, а згодом матч за третє місце та фінал (10 жовтня). Жеребкування пар відбудеться 3 грудня.

Окрім того, ці збірні при жеребкуванні кваліфікації ЧС-2022 потраплять у групи, які складаються з п'яти команд, а не шести.

Ситуація зі збірною України

Не всі заплановані матчі Ліги націй відбулися. Не зіграли між собою збірні Румунії та Норвегії. Останніх не виступили з країни через коронавірус. Тож їм у цьому матчі зарахували технічну поразку.

Ще одним матчем, який теж не вдалося зіграти, стала гра між збірними Швейцарії та України, яка була запланована на 17 листопада. Влада Швейцарії не дала дозвіл на проведення цього матчу через позитивні тести на коронавірус у гравців збірної України. Окрім того, нашу команду відправили на карантин. Хоча українці готові були зіграти, адже мали необхідні для цього 13 гравців.

Тепер же рішення щодо результату матчу прийматиме Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА.

Від їх рішення залежить чи залишиться збірна України в Лізі A. Збірна Швейцарії є нашим прямим суперником за місце в елітному дивізіоні. Тож якщо наша команда не отримає поразку, то ми залишаємося в Лізі A в наступному розіграші.

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Неочікувані результати

Німеччина: ця збірна в лізі націй зуміла обіграти лише Україну. Зі швейцарцями німці двічі зіграли внічию (один раз врятувалися від поразки, програючи 3:1). Закінчилося все для Німеччини принизливою поразкою 6:0 від Іспанії.

Ісландія: шість поразок в шести матчах.

Росія та Туреччина: одна з найбільш цікавих ситуацій перед останнім туром в Лізі B була у групі 3. Там за вихід у вищий дивізіон боролися Угорщина та Росія, а Сербія та Туреччина мала визначити збірну, яка вилетить в Лігу C. Що сербам, що росіянам треба було перемагати. Краще це вдалося збірній Сербії, яка розгромила Росію 5:0. Туреччина ж поступилася Угорщині та вилетіла в нижчий дивізіон. Окрім того, ця поразка відправила Росію у третій кошик при жеребкуванні Чемпіонату світу 2022 року.

Сан-Марино: ця збірна двічі поспіль зіграла внічию в офіційних матчах. Це найкращий результат команди в історії. І він змусив деяких гравців плакати від щастя після матчу.

Які команди піднялися, а які опустилися

З Ліги A в нижчий дивізіон опустилися Боснія та Герцеговина, Ісландія та Швеція. Як було написано вище, ще один невдаха визначиться у парі Україна – Швейцарія. Натомість у Лігу A піднялися Австрія, Чехія, Угорщина та Уельс.

З Ліги B вилетіли Північна Ірландія, Словаччина, Туреччина та Болгарія. Їх місце в цьому дивізіоні посяде Чорногорія, Вірменія, Словенія та Албанія.

Оскільки в Лізі C чотири групи, а в Лізі D – лише дві, то з Ліги C вилетять лише дві команди. Хто саме – визначиться у стикових матчах (дома та на виїзді) 24/25 та 28/29 березня 2022 року. Між собою зіграють Казахстан – Молдова та Кіпр – Естонія.

Натомість з Ліги D піднялися Фарерські острови та Гібралтар.