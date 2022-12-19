Прорыв Марокко, джокеры Японии и молодежь Аргентины: главные открытия чемпионата мира-2022

Турнир в Катаре подарил фанатам немало неожиданных результатов и сенсаций. Рассказываем о тех, кто удивил больше всего на Мундиале.

Сборная Аргентины смогла впервые за 36 лет стать чемпионом мира, обыграв в финале катарского Мундиаля Францию в серии пенальти. Продолжаем подводить итоги чемпионата мира-2022.

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Этот турнир запомнится многими невероятными историями и сенсациями. 24 канал подобрал топ-пятерку главных неожиданностей ЧМ-2022, удививших фанатов.

Сборная Марокко и его защита

"Львы Атласа" стали первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала Мундиаля. При этом о фарте здесь речь не идет, марокканцы полностью заслужили это по игре.

На своем пути подопечные Реграги прошли четыре европейских топ-сборных – Хорватия, Бельгия, Испания и Португалия. Эта команда заставила плакать Лукаку и Де Брюйне, Морату и Роналду. Именно из-за них остались без работы Роберто Мартинес, Луис Энрике и Фернанду Сантуш.

При этом африканцы показали невероятную игру в обороне, оформив больше всех клиншитов на Мундиале (4). Это еще более сенсационно, учитывая, что обычно команды "черного континента" делают ставку на атаку и организация игры в защите для них далеко не на первом месте.

Как Марокко разобралось с Бельгией:

Частично объяснить это можно "европейским" воспитанием марокканцев, ведь большинство футболистов из их заявки родились в Европе. Другие выросли и начинали карьеру в клубах Старого света. Впрочем, это отнюдь не умаляет заслуги подопечных Реграги.

Кстати, персона тренера здесь тоже важна, ведь Валид возглавил Марокко за два месяца перед турниром. До этого команду накрывали скандалы с Халилходжичем, даже главная звезда Зиеш мог не поехать на ЧМ. А вот Реграги успокоил команду и смог произвести из нее сенсацию.

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Тренерская вспышка Саудовской Аравии

"Соколы" считались едва ли не главным аутсайдером чемпионата мира. Многие ожидали, что сауды станут сладкой булочкой для Мексики, Польши и, тем более, Аргентины, ведь их игроки мало известны и представляют местный чемпионат.

Другого же мнения был наставник аравийцев Эрве Ренар. Этот харизматичный француз уже совершал чудо в Африке, покорив местное континентальное первенство с Замбией (2012) и Кот-д'Ивуаром (2015). А в 2018 году он вывел Марокко на их первый за 20 лет Мундиаль.

Теперь же Ренар и его команда смогли ошеломить в стартовой игре Аргентиной, надежно отыграв в обороне и воспользовавшись расслабленностью соперника. После сенсационной победы в той игре команда оказалась в шаге от выхода в плей-офф.

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Впрочем, в играх с Польшей и Мексикой соперники были куда более осторожными и серьезно подошли к аравицам. Еще и нефарт сопровождал команду как минимум в матче с Польшей, когда Аль-Давсари не забил пенальти, а Щенсны исполнил немало сейвов. Тем не менее, Саудовская Аравия навсегда войдет в историю как команда, нанесшая будущему чемпиону мира единое поражение.

Видеообзор матча Аргентина – Саудовская Аравия:

Замены Японии

Представители Азии в целом успешно выступили на этом турнире. Все команды (кроме Катара) одержали как минимум по одной победе, а три сборных даже вышли в плей-офф.

Самой большой неожиданностью можно назвать первое место в квартете для Японии. Подопечные Мориасу сумели оставить позади себя Испанию и Германию. Причем именно эти команды японцы и обыграли в группе, тогда как аутсайдеру квартета Коста-Рицы "самураи" умудрились проиграть.

Как Япония перевернула игру с немцами:

Особенностью этой команды стала не только невероятная реализация моментов, но и способность тренера переворачивать игру. В матчах с немцами и испанцами Япония первой пропускала, но отыгрывалась во втором тайме, забивая два гола с разницей до 8 минут.

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Более того, в этих матчах "самураи" забили 4 голов, из них три – на счету игроков по замене. Вылетели японцы в равной игре против Хорватии, которая у серии пенальти мало кому оставляет шансы в принципе.

Видеообзор матча Япония – Испания:

Прорыв Австралии

Другой успешной командой по азиатской конфедерации стала Австралия. Команда ехала на турнир аутсайдером квартета из-за низкого уровня игроков. Но уже в первой игре с Францией кенгуру подали первые признаки возможного выхода в плей-офф.

Так, подопечные Арнольда уступили тогда еще чемпионам мира со счетом 1:4. Но именно они были более интересны в первой половине первого тайма и смогли открыть счет. Впрочем, атакующий потенциал французов просто добил австралийцев, которые после первого пропущенного гола посыпались.

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Но в битвах с Тунисом и Данией была уже другая история. Австралия спокойно отдавала мяч сопернику, но очень надежно действовала в обороне. К тому же форварды реализовали чуть ли не первые свои опасные моменты, что позволяло "Соккерузу" диктовать игру.

В 1/8 финала Австралия имела без шансов проигрывать Аргентине после двух пропущенных мячей, но смогла восстановить интригу благодаря рикошету в конце матча. У "кенгуру" были моменты, чтобы уравнять и перевести игру в овертайм, но не получилось. Тем не менее, выступление австралийцев целиком тянет на одну из неожиданностей ЧМ.

Как Австралия преодолела Данию:

Полузащита Аргентины

Определить главные факторы победы "Альбиселесте" не так сложно. Безусловно, в первую очередь приходят в голову гениальный Месси, забивной Альварес и "человек-паук" на воротах Мартинес. Однако о центре поля команды следует сказать отдельно.

На турнир не смог из-за травмы уехать Ло Чельсо, также тренер не взял Буэндию, Лансини и Окампоса. Ожидалось, что в центре поля под Де Паулем будут опытны Паредес и Гвидо Родригес, однако Скалони раскрыл миру новые личности.

Львиная доля заслуги в триумфе принадлежит 21-летнему Энцо Фернандесу и 23-летнему Алексису МакАллистеру. Первый только этим летом перебрался в Европу, где сразу стал основным в Бенфике (уже оформил 3 гола и 4 ассиста).

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Второй же только в прошлом сезоне стал игроком основы середняка АПЛ Брайтона. Мало кто бы подумал, что дуэт из двух юношей может сыграть важную роль в победе на чемпионате мира.

Оба игрока начали матч с Саудовской Аравией в запасе, но уже со следующей игры начали активно помогать Месси и компании в реализации "золотого плана". На счет футболистов по одному голу и ассисту.

Причем Алексис отдал результативную передачу в финале, а Энцо стал лучшим молодым игроком турнира. Это те же не совсем очевидные причины, почему Аргентина стала чемпионом мира. Нет сомнений, что уже в ближайшем трансферном окне топ-клубы расчехлют свои кошельки, чтобы переманить этих звездочек ЧМ-2022.

Видеообзор финала Аргентина – Франция: