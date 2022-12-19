Збірна Аргентини змогла вперше за 36 років стати чемпіоном світу, перегравши у фіналі катарського Мундіаля Францію в серії пенальті. Продовжуємо підбивати підсумки чемпіонату світу-2022.

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Цей турнір запам'ятається багатьма неймовірними історіями та сенсаціями. 24 канал підібрав топ-п'ятірку головних несподіванок ЧС-2022, які здивували фанатів.

Збірна Марокко та його захист

"Леви Атласа" стали першою африканською збірною, яка дійшла до півфіналу Мундіаля. При цьому про фарт тут мова не йде, марокканці повністю заслужили це по грі.

На своєму шляху підопічні Реграгі пройшли чотири європейські топ-збірні – Хорватія, Бельгія, Іспанія та Португалія. Саме ця команда змусила плакати Лукаку та Де Брюйне, Морату та Роналду. Саме через них залишились без роботи Роберто Мартінес, Луїс Енріке та Фернанду Сантуш.

При цьому африканці показали неймовірну гру в обороні, оформивши більше за всіх кліншитів на Мундіалі (4). Це ще більш сенсаційно, враховуючи, що зазвичай команди з "чорного континенту" роблять ставку на атаку і організація гри в захисті для них далеко не на першому місці.

Як Марокко розібралось із Бельгією:

Частково пояснити це можна "європейським" виховання марокканців, адже більшість футболістів із їх заявки народились у Європі. Інші ж виросли та починали кар'єру у клубах Старого світу. Втім, це аж ніяк не применшує заслуги підопічних Реграгі.

До речі, персона тренера тут теж важлива, адже Валід очолив Марокко за два місяці перед турніром. До цього команду накривали скандали із Халілходжичем, навіть головна зірка Зієш міг не поїхати на ЧС. А ось Реграгі заспокоїв команду і зміг зробити з неї сенсацію.

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Тренерський спалах Саудівської Аравії

"Соколи" вважались ледь не головним аутсайдером чемпіонату світу. Багато хто очікував, що сауди стануть солодкою булочкою для Мексики, Польщі і, тим паче, Аргентини, адже їх гравці мало відомі і предтавляють місцевий чемпіонат.

Іншої ж думки був наставник аравійців Ерве Ренар. Цей харизматичний француз вже робив диво у Африці, підкоривши місцеву континентальну першість із Замбією (2012) та Кот-Д'Івуаром (2015). А у 2018 році він вивів Марокко на їх перший за 20 років Мундіаль.

Тепер же Ренар і його команда змогли приголомшити у стартовій грі Аргентиною, надійно відігравши в обороні і скориставшись розслабленістю суперника. Після сенсаційної перемоги у тій грі команда опинилась за крок від виходу в плей-офф.

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Втім у іграх з Польщею та Мексикою суперники були куди більш обережними і серйозно підійшли до аравіців. Ще і нефарт супроводжував команду як мінімум у матчі з Польщею, коли Аль-Давсарі не забив пенальті, а Щенсни виконав чимало сейвів. Тим не менш Саудівська Аравія назавжди увійде в історію як команда, яка нанесла майбутньому чемпіону світу єдиної поразки.

Відеоогляд матчу Аргентина – Саудівська Аравія:

Заміни Японії

Представники Азії в цілому вдало виступили на цьому турнірі. Усі команди (крім Катару) здобули як мінімум по одній перемозі, а три збірні навіть вийшли в плей-офф.

Найбільшою несподіванкою можна назвати перше місце у квартеті для Японії. Підопічні Моріясу зуміли залишити позаду себе Іспанію та Німеччину. При чому саме ці команди японці і обіграли у групі, тоді як аутсайдеру квартету Коста-Риці "самураї" примудрились програти.

Як Японія перевернула гру з німцями:

Особливістю цієї команди стала не только неймовірна реалізація моментів, але і здатність тренера перевертати гру. У матчах з німцями та іспанцями Японія першою пропускала, але відігравалась у другому таймі, забиваючи два голи з різницею до 8 хвилин.

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Ба більше, у цих матчах "самураї" забили 4 голів, із них три – на рахунку гравців з заміни. Вилетіли японці в рівній грі проти Хорватії, яка у серії пенальті мало кому залишає шанси в принципі.

Відеоогляд матчу Японія – Іспанія:

Прорив Австралії

Іншою успішною командою з азійської конфедерації стала Австралія. Команда їхала на турнір аутсайдером квартету через низький рівень гравців. Але вже у першій грі з Францією "кенгуру" подали перші ознаки можливого виходу в плей-офф.

Так, підопічні Арнольда поступились тоді ще чемпіонам світу з рахунком 1:4. Але саме вони були цікавіше у першій половині першого тайму і змогли відкрити рахунок. Втім атакувальний потенціал французів просто добив австралійців, які після першого пропущеного голу посипались.

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Але у битвах з Тунісом та Данією була вже інша історія. Австралія спокійно віддавала м'яч супернику, але дуже надійно діяла в обороні. До того ж форварди реалізувавали ледь не перші свої небезпечні моменти, що дозволяло "Соккеруз" диктувати гру.

В 1/8 фіналу Австралія мала без шансів програвати Аргентині після двох пропущених м'ячів, але змогла відновити інтригу завдяки рикошету в кінці матчу. У "кенгуру" були моменти, щоб зрівняти і перевести гру в овертайм, але не вийшло. Тим не менш, виступ австралійців цілком тягне на одну із несподіванок ЧС.

Як Австралія подолала Данію:

Півзахист Аргентини

Визначити головні чинники перемоги "альбіселесте" не так складно. Безумовно, в першу чергу на думку спадають геніальний Мессі, забивний Альварес та "людина-павук" на воротах Мартінес. Однак про центр поля команди варто сказати окремо.

На турнір не зміг через травму поїхати Ло Чельсо, також тренер не взяв Буендію, Лансіні та Окампоса. Очікувалось, що в центрі поля під Де Паулем будуть досвідчені Паредес та Гвідо Родрігес, однак Скалоні розкрив світу нові особистості.

Левова частка заслуги у тріумфі належить 21-річному Енцо Фернандесу та 23-річному Алексісу МакАллістеру. Перший тільки цього літа перебрався в Європу, де сходу став основним у Бенфіці (вже оформив 3 голи та 4 асисти).

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Другий же тільки минулого сезону став гравцем основи середняка АПЛ Брайтона. Мало хто б подумав, що дует з цих двох юнаків може відіграти важливу роль у перемозі на чемпіонаті світу.

Обидва гравці почали матч із Саудівською Аравією в запасі, але вже з наступної гри почали активно допомагати Мессі та компанії у реалізації "золотого плану". На рахунок футболістів по одному голу та асисту.

Причому Алексіс віддав результативну передачу як раз у фіналі, а Енцо став найкращим молодим гравцем турніру. Це ті самі не зовсім очевидні причини, чому Аргентина стала чемпіоном світу. Нема сумнівів, вже найближчого трансферного вікна топ-клуби розчехлять свої гаманці, щоб переманити цих зірочок ЧС-2022.

Відеоогляд фіналу Аргентина – Франція: