Тысячи футбольных фанатов в прямом эфире наблюдали за своей сборной. После триумфа своей сборной, аргентинцы начали празднование на улицах города, сообщает 24 канал. Подходящие кадры публикуют очевидцы в сети.
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Праздник на улице Буэнос-Айреса
Громко на улицах столицы Аргентины было еще от последнего гола Лионеля Месси. Люди не сдерживали свои эмоции, ведь матч был очень напряженным.
Реакция болельщиков на победный гол Месси: смотрите видео
Когда сборная Аргентины в третий раз в истории одержала победу на чемпионате мира, люди кричали от счастья. Тысячи футбольных фанатов скандировали на улицах столицы.
Реакция фанатов на победу сборной: смотрите видео
А потом на улицах начались массовые гуляния – люди скандируют и танцуют, все проезжающие мимо толпы автомобили – сигналят. Кто-то зажигает петарды, кто-то поливает всех водой или пивом.
Празднование в Буэнос-Айресе: смотрите видео
Да и просто для понимания, насколько сейчас громко на улицах аргентинской столицы.
Аргентина празднует победу на ЧМ-2022: смотрите видео