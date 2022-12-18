Чемпионат мира проходит в Катаре. Фото с известными людьми, прибывшими смотреть футбол, опубликовали в СМИ.

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Реджепа Эрдогана и Эммануэля Макрона зафиксировали на общем фото. Вместе с ними наблюдает за матчем и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани.



Эмоции Макрона / Коллаж Nexta



Эрдоган в Катаре / Фото Аnadolu Агентство



Эрдоган и Макрон / Фото Аnadolu Агентство



На финальный матч 18 декабря прибыл изобретатель, миллиардер Илон Маск / Фото Get French Football News

Илон Маск на матче: смотрите видео

Маск на своей странице в твиттер рассказывает о чемпионате. Он назвал его суперзахватывающим и опубликовал видео.

Макрон приехал без Платини

Экс-глава УЕФА Мишель Платини не принял предложение президента Макрона посетить чемпионат по футболу в Катаре. Причиной является обида на членов ФИФА, которые пытались обвинить его в коррупции. Речь идет о том, что Платини мог в 2015 году незаконно помогать Катару в получении права на проведение чемпионата мира-2022.

Помимо Платини, Макрон пригласил с собой травмированных игроков, которые не смогли помочь "Ле Блэ" на Мундиале. Это Н'голо Канте, Поль Погба и Карим Бензем. Неизвестно, приняли ли они приглашение.

Скандал с ФИФА

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Международную федерацию футбола с просьбой выступить онлайн перед началом игры с призывом к миру. Однако ФИФА отказала и не дала никаких объяснений.

Экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на решение федерации. Он отметил, что организация управляется российскими рублями.

"Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс? Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой "спорт вне политики", – сказал Зозуля.