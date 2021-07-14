Италия и Аргентина могут сыграть матч в Неаполе в честь Марадоны
14 июля 2021 , 12:31Читати новину українською
Источник:твиттер Тарика Панджа
Сборные Италии и Аргентины могут сыграть матч после того, как с соответствующей инициативой выступила КОНМЕБОЛ. Поединок может пройти в Неаполе (Италия).
Италия и Аргентина ведут переговоры
Федерации футбола Италии и Аргентины ведут переговоры о товарищеском матче в память о Диего Марадоне.
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Стороны находятся на "продвинутой" стадии переговоров. Игра должна пройти в Неаполе на стадионе, который в 2020 году переименовали в память о Марадоне.Внимание. Легенда футбола и сборной Аргентины Диего Марадона умер в ноябре 2020 года. На клубном уровне Марадона лучшие времена провел именно в Наполи.
- Италия и Аргентина стали сильнейшими командами на своих континентах. В ночь с 10 на 11 июля Аргентина победила Бразилию (1:0) в финале Копа Америка. "Альбиселесте" выиграли трофей впервые с 1993 года и 15 раз в истории.
- Италия же 11 июля выиграла Чемпионат Европы. В финале Евро-2020 итальянцы сыграли вничью с Англией (1:1) и выиграли трофей в серии пенальти. "Скуадра адзурра" получила кубок впервые с 1968 года и во второй раз в истории.
- Потенциальный матч Италия – Аргентина может состояться в 2022 году.