Дуэль чемпионов

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) предложила УЕФА провести матч между сборными Аргентины и Италии.

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В ночь с 10 на 11 июля Аргентина выиграла Кубок Америки. В финале "альбиселесте" победили пятикратных чемпионов мира – бразильцев (1:0).

В то же время Италия впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале "скуадра адзурра" в серии пенальти одолела Англию и во второй раз в истории выиграла Евро.

В КОНМЕБОЛ считают, что матч Италия – Аргентина стал бы "дуэлью чемпионов".

Однако поединок сложно организовать в 2021 году из-за тесного графика сборных. Как пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, игра может состояться в 2022 году.

Италия – Аргентина: статистика

Сборные Италии и Аргентины сыграли 15 матчей в своей истории. Преимущество на стороне европейской команды, которая выиграла 6 поединков. В активе аргентинцев 5 побед. Еще 4 матча завершились вничью.