После победы над греческим Арисом, Динамо ждет встреча с Бешикташем в рамках "финала" квалификации в Лигу конференций. Предлагаем вспомнить все встречи между украинским и турецким коллективами, "владыками" которых можно смело назвать киевлян. 24 Канал.

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"Бобры" и "орлы" познакомились еще в 1987 году, а с тех пор успели провести десяток встреч друг с другом. Стоит отметить, что украинский коллектив шесть раз выходил победителем по данному поединку, дважды команды расписывали мировую, а только в двух случаях туркам удалось одолеть бело-синих. Динамо за период дуэлей успело наколотить в ворота Бешикташа 23 гола, "орлы" ответили только 6 мячами.

Выход в полуфинал Европейского кубка

Первая встреча между коллективами датирована 1987 годом. Тогда Динамо в четвертьфинале международного турнира сошлось в битве с Бешикташем за выход в полуфинал Европейского кубка, который принято называть Лигой чемпионов. "Орлы" не принесли никаких проблем "бело-синим". В выездном матче, который, кстати, перенесли из Стамбула в Измир из-за неприемлемых погодных условий, киевляне победили со счетом 0:5, а в домашних стенах – 2:0. К сожалению, в шаге от финала Динамо уступило Порту.

Разгром от "бобров ":

Год славы "орлов"

Турки с украинцами встретились снова уже в 2002 году. Данная дуэль записана в актив Бешикташа, как единственная, которую им удалось тотально унести. Команды сошлись снова в плей-офф еврокубков, однако в этот раз в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА. Киевляне не смогли ни разу обыграть стамбульцев, уступив 3:1 и сыграв в ничью 0:0, что несло за собой вылет из турнира на ранней стадии. Бешикташу в прошлогоднем розыгрыше удалось добраться до четвертьфинала, где они уступили Лацио.

Победный матч Бешикташа :

Самая легкая дуэль киевлян

Очередные поединки между Динамо и Бешикташем уже были датированы весной 2011 года. Это тот же сезон, когда "бобры" "закрывали рты" игрокам БАТЭ, Милевский обещал белорусам теплую встречу в Киеве, а Балотелли запутался в манежке Манчестер Сити накануне проигранного поединка против Динамо.

В 1/16 финала уже Лиги Европы киевляне без лишних проблем обыграли стамбульцев, одержав две разгромные победы со счетами 1:4 и 4:0. Впоследствии "бело-синие" расправились с Манчестер Сити в 1/8, а в четвертьфинале уступили Браге, которая дошла до финала соревнований, но проиграла там своим землякам Порту.

Забавный Балоттели:

Шовковский пытался спасти евросезон

Судьба свела Бешикташ и Динамо снова в 2011 году, однако уже осенью и в групповом этапе Лиги Европы, а не в плей-офф, как обычно. К тому же киевляне на тот момент модернизировали эмблему по сравнению с предыдущим розыгрышем, поэтому турки встречались как с новой командой в новом мире, что было видно и на футбольном поле.

Дело в том, что игра "бобров" кардинально отличалась от той, которую они демонстрировали весной. "Бело-синие" в первой встрече минимально обыграли "орлов", забив гол на 90+3-й минуте матча с углового (отличился Гармаш), а вот во второй уступили с идентичным счетом.

Динамо в той игре устроило нашествие на ворота Бешикташу на последних минутах, проигрывая 1:0. Все потому, что киевлянам нужны были очки, чтобы хотя бы выйти из группы. На помощь пришел даже Александр Шовковский, который мог отличиться в этом эпизоде, однако ему так и не удалось этого сделать.

Как результат, Динамо заняло третье место в групповом этапе Лиги Европы (квартет формировали с Бешикташем, Сток Сити и Маккаби Тель-Авив) и с треском покинуло "новоиспеченный" турнир.

Нашествие Динамо на ворота Бешикташа:

Рекордная победа с горьким привкусом

Последний раз команды встречались в 2016 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда коллективы боролись за право продолжать выступления на международной арене с Наполи и Бенфикой. На тот момент казалось, что киевляне могут смело и за первое место в группе побороться, однако "бобры" провалили евросезон, заняв последнее место в квартете. А Наполи и Бенфика, вышедшие в 1/8 ЛЧ на первой стадии плей-офф и вылетели из турнира.

Бешикташ в свою очередь победил Динамо в дуэли за третью лигоевропейскую строчку, однако ни одного матча у "бело-синих" не выиграл. В Турции коллективы расписали мировую 1:1, где Куарежма забил невероятный штрафной, а Цыганков - свой дебютный гол за "Динамо".

В Киеве коллективы играли матч 6-го тура, и тогда уже "бобры" досрочно покинули еврокубки, поэтому игра ничего для них не означала. Разве достоинство, которое они защитили. Динамо одержало сокрушительную победу со счетом 6:0, что стало рекордным и величайшим триумфом "бело-синих" в Лиге чемпионов в истории. Жаль, что на том сезоне в Европе для них закончился.

Видео установки рекорда киевлян:

Напомним, что теперь Динамо и Бешикташ встретятся уже 24 и 31 августа. Кто-то из коллективов дебютирует в Лиге конференций, а кто-то снова останется без еврокубков.