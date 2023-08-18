Команда, которая идет в плей-офф квалификации Лиги конференций, определилась в серии пенальти, где точнее, к счастью, были футболисты Динамо – 6:5. Перед этим основное и дополнительное время закончилось победой киевлян 2:1. Голы в составе киевского коллектива забивали Назарий Волошин и Александр Караваев.

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Луческу: Помог мой большой опыт, ведь меня сложно чем-нибудь удивить

После поединка главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился впечатлениями от игры, которую назвал очень сложной. "Мистер" отметил соперника, в составе которого играют опытные футболисты, поигравшие в топ-лигах Европы, в сочетании с хорошими легионерами из Бразилии.

Луческу заверил, что его команда заслуженно победила, потому что провела достойный матч.

Не забыл румынский наставник поблагодарить собравшихся болельщиков на арене бухарестского Рапида, чтобы поддержать "горняков", несмотря на громких греческих провокативных фанатов. Луческу пригласил зрителей на следующий домашний матч Динамо в Лиге конференций против турецкого Бешикташа, который состоится 24 августа.

"Давно не было в моей тренерской карьере экстра-таймов и серии пенальти, пожалуй, в прошлый раз – когда еще работал в Шахтере и играл с Динамо. Эмоции положительные, хорошо, что все хорошо закончилось. Помог мой большой опыт, ведь меня сложно чем-то удивить, потому что я прошел многое в футболе", – заметил "Мистер".

О следующем сопернике киевлян

Главный тренер динамовцев рассказал, чего ожидает от следующей игры против Бешикташа, с которым ему раньше уже приходилось успешно поработать.

"Я проработал хороший отрезок времени в Бешикташе, меня там любили, я там добился успеха. В определенной степени будет приятно снова встретиться на футбольном поле. Хочется увидеть много болельщиков, знаю, что с турецкой стороны их однозначно будет достаточно, ведь многие турки живут и работают в Бухаресте. Надеюсь, что после сегодняшнего матча каждый из болельщиков ушел домой с частицей позитива, полученного от нашей победы. Ждем вас в следующий четверг на нашем матче. Уверен, зрители также чувствуют себя частицей этой победы", – сказал Луческу.

"Реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты Ариса"

Прокомментировал Луческу и поведение своих футболистов, адресованное греческим фанатам. Румынский наставник извинился за действия своих подопечных, но попросил войти в ситуацию и понять его игроков, которые не могли поступить иначе после провокаций болельщиков Ариса.

Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики на первом матче? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов Ариса против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты Ариса,

– заявил Луческу.

Напомним, что во время первого матча фанаты Ариса вывесили на своих трибунах в Салониках оскорбительный баннер в сторону украинского полка "Азов". После второго поединка греки кричали фамилию Путина, которую получили по заслугам от футболистов киевского клуба.

Интересно, что игроки Ариса вступились за своих фанатов и пошли разбираться с футболистами бело-синих. Вспыхнула толкотня, которую остановили судьи и представители обоих клубов Самые активные в этой ситуации получили желтые карточки. В составе киевлян предупреждение получили Бущан и Дубинчак.

После поединка пресс-служба киевлян еще раз поддержала полк "Азов".