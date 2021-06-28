Сборная Испании пропустила курьезный автогол после удара с центра поля: видео

Сборная Испании в матче против Хорватии в 1/8 финала пропустила гол в середине первого тайма. Гол стал немного курьезным, так как это был автогол после удара почти с центра поля.

На 20-й минуте матча испанцы разводили мяч на своей половине поля. Мяч почти у центральной линии попал в Педри, который решил отдать пас на своего голкипера Унаи Симона.

Вот только голкипер слишком легкомысленно отнесся к этому моменту. Он хотел остановить мяч ногой, но тот пролетел над ней и залетел в ворота. Так счет в матче был открыт.

Видео автогола Унаи Симона

В УЕФА долго не могли определить, на кого записать автогол. Но все-таки решили, что на Унаи Симона. Ведь он последним коснулся мяча перед тем, как тот залетел в ворота.

Автоголы на Евро-2020

Автогол Унаи Симона стал четвертым, который голкиперы забили в свои ворота на Евро-2020. До этого подобным отличились:

Войцех Щенсны – польский голкипер отметился в матче со Словакией;

финн Лукас Градецки в матче против Бельгии;

Мартин Дубравка из Словакии в матче против Испании.

В целом же на Евро-2020 забили девять автоголов. Большае всего было в матче между сборными Германии и Португалии. Тогда португальские защитники в первом тайме дважды забивали в собственные ворота.

И первый гол на Евро-2020 – тоже автогол. Турецкий защитник Демирал срезал мяч в собственные ворота в матче-открытии турнира.