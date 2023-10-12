Напоследок пригрозили МОК: циничное заявление России на исключение из олимпийского движения

Олимпийский комитет России натянул на себя маску обиженного и нагло отреагировал на решение МОК. Российские спортивные функционеры в очередной раз доказали свою неадекватность.

МОК оперативно отреагировал на включение Россией региональных комитетов оккупированных территорий Украины. Из-за дерзких действий оккупантов Комитет приостановил деятельность ОКР, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Пустые заявления России

Реакция страны-агрессоры была прогнозируемой. Они в очередной раз обвинили МОК в политическом решении, противоречащем олимпийским принципам. А кроме того, ОКР пригрозил Комитету ответными действиями, которые будут направлены на защиту несчастных "нейтральных" спортсменов.

"Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто, еще в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучены от международных выступлений, этот шаг никак не влияет, статус нейтральности остается без изменений.

ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем", – говорится в заявлении ОКР.

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