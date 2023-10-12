МОК оперативно відреагував на включення Росією регіональних комітетів окупованих територій України. Через зухвалі дії окупантів Комітет призупинив діяльність ОКР, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Пусті заяви Росії

Реакція країни-агресорки була прогнозованою. Вони вчергове звинуватили МОК у політичному рішенні, яке суперечить олімпійським принципам. А крім того, ОКР пригрозив Комітету діями у відповідь, які будуть направлені на захист нещасних "нейтральних" спортсменів.

"Сьогодні МОК ухвалив чергове контрпродуктивне рішення з очевидним політичним підґрунтям. Закріпивши таким чином де-юре те, що було зроблено де-факто, ще в лютому 2022 року.

На російських спортсменів, переважна більшість з яких, як і раніше, безпідставно відлучена від міжнародних виступів, цей крок ніяк не впливає, статус нейтральності залишається без змін.

ОКР як учасник міжнародного спортивного руху залишає за собою право захисту власних інтересів, а також інтересів спортсменів та організацій суверенної країни, яких ми сумлінно представляємо", – йдеться у заяві ОКР.

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