МОК оперативно відреагував на включення Росією регіональних комітетів окупованих територій України. Через зухвалі дії окупантів Комітет призупинив діяльність ОКР, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Пусті заяви Росії
Реакція країни-агресорки була прогнозованою. Вони вчергове звинуватили МОК у політичному рішенні, яке суперечить олімпійським принципам. А крім того, ОКР пригрозив Комітету діями у відповідь, які будуть направлені на захист нещасних "нейтральних" спортсменів.
"Сьогодні МОК ухвалив чергове контрпродуктивне рішення з очевидним політичним підґрунтям. Закріпивши таким чином де-юре те, що було зроблено де-факто, ще в лютому 2022 року.
На російських спортсменів, переважна більшість з яких, як і раніше, безпідставно відлучена від міжнародних виступів, цей крок ніяк не впливає, статус нейтральності залишається без змін.
ОКР як учасник міжнародного спортивного руху залишає за собою право захисту власних інтересів, а також інтересів спортсменів та організацій суверенної країни, яких ми сумлінно представляємо", – йдеться у заяві ОКР.
Як Росія спиляла гілку, на якій сиділа
- Нагадаємо, що в лютому 2022 року МОК відсторонив російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань через війну проти України.
- Проте згодом, керуючись гуманістичними, а можливо якимись іншими інтересами, Томас Бах ініціював повернення спортсменів з країн-терористів до змагань.
- У Росії по-своєму відреагували на дії МОК. Вони вирішили, що організація виявила слабкість, а тому можна далі нахабно порушувати олімпійські принципи.
- Вершиною цинізму росіян стало включення до складу ОКР регіональних рад окупованих територій України: Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Черговий злочин Росії засудив НОК України, який відправив листа до Томаса Баха із закликом вжити усіх необхідних заходів.